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Kocaeli'de otomobil beton bariyere çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 00:48 | Son Güncelleme

Yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele D-130 Karayolu'ndan İzmit yönüne giden Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, Vezirçiftliği mevkisinde yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yoldaki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Yazıcı ve yanındaki Ali Akçura, bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Yazıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Başiskele Kocaeli Trafik kazası: 2 yaralı

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