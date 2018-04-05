Kocaeli'de otomobil beton bariyere çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başiskele D-130 Karayolu'ndan İzmit yönüne giden Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, Vezirçiftliği mevkisinde yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yoldaki beton bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Yazıcı ve yanındaki Ali Akçura, bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan Yazıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum