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Kocaeli'de otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 00:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara yönüne seyreden Murat Gücük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil, yoğun yağış nedeniyle Kartepe mevkisinde yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan Ayşe Küçük ile Çiğdem Kara, Umut (8) ve Hayrullah Can Kara (1) olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağındaki otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kartepe Kocaeli Trafik kazası: 4 yaralı

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