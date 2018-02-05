Kocaeli'de otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara yönüne seyreden Murat Gücük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil, yoğun yağış nedeniyle Kartepe mevkisinde yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan Ayşe Küçük ile Çiğdem Kara, Umut (8) ve Hayrullah Can Kara (1) olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağındaki otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...
Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı
CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbullular dikkat! İBB'den çağrı
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum