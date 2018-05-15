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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, N.K, 54 D 0187 plakalı otomobilini 10 Mayıs'ta Kadıköy Mahallesi'nde bulunan katlı otoparka bıraktı. Kontak anahtarını üzerinde unuttuğunu fark eden N.K, döndüğü otoparkta bulamadığı aracının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve Plaka Takip Sistemi ile güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen ekipler, otomobili Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Otomobilde yapılan parmak izi çalışmalarında araçta parmak izine rastlanan E.C. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin benzer suçlardan emniyette kaydı olduğu öğrenilirken, otomobil sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli oto hırsızlığı

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