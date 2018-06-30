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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

Çalıntı araçları motor şase numaralarını değiştirerek başkalarına sattığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, çalıntı araçları motor şase numaralarını değiştirerek başkalarına sattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışma kapsamında, çalıntı 2 aracın motor şase numaraları değiştirilerek satıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, M.Z.Ö'yü (43) İzmit'te, E.B'yi (48) de Körfez ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Laboratuvar incelemesinde araçların İstanbul'un Pendik ve Ümraniye ilçelerinden çalındığı tespit edildi.

Öte yandan, M.Z.Ö'nün benzer suçlardan, E.B'nin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası

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