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Kocaeli'de otomobil hırsızlığına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil hırsızlığına tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, çaldıkları araçların motor ve şasi numarasını değiştirerek satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı araçların alım-satımıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelendikleri iki aracı laboratuvar incelemesine gönderen ekipler, araçların motor ve şasi numaralarının değiştirildiğini tespit etti.

Tespitler doğrultusunda İzmit'te düzenlenen operasyonda, M.K. (44) ve M.Ö. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ö. ise serbest bırakıldı.

İstanbul'dan çalındığı tespit edilen araçlardan biri, ruhsat sahibine teslim edildi.

Öte yandan, benzer suçlardan şüphelilerden M.K'nın 4, M.Ö'nün 3 kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca M.K. hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli otomobil hırsızlığı

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