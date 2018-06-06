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Kocaeli'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bileğiyle göre, Akmeşe Yolu Caddesi'nde Zehra Yapıcı'nın kullandığı 41 FH 075 plakalı otomobil, Ali Tamer Aslan'ın kullandığı 41 NY 433 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Yapıcı ile yanındaki annesi Selime Yapıcı, Fatma Alişan, Zeynep Alişan ve bebek Bilal Yapıcı yaralandı.

Kocaeli itfaiye ekiplerince araçtan çıkan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Selime Yapıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası yaralı

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