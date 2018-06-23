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Kocaeli'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Yolu mevkisinde Kamil Kızılcık yönetimindeki 54 GD 216 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Serdar Memiş idaresindeki 54 BM 942 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Kızılcık ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kandıra Kaza Kocaeli yaralı

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