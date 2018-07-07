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Kocaeli'de otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 03:22 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşa çalışması süren köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 34 JD 8715 plakalı otomobil, D-100 karayolu ile İstasyon Caddesi kesişiminde genişletme çalışmaları devam eden ve Gebze ile Darıca ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüden düştü.

Yaklaşık 30 metreden düşen otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.T. ile Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan S.D. ve T.A'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Kocaeli köprü otomobil trafik kazası

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