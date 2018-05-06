Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde, Ankara yönüne giden Orhan Bulut (21) idaresindeki 41 AAB 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda park halinde bulunan 43 DN 623 plakalı tıra çarptı.

Kazada, tırın altına giren otomobilin sürücüsü Bulut ile yanındaki Çağatay Bulan sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Bulan 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Bulut'un ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin tıra çarpma anı yer alıyor.

