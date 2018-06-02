Kocaeli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunbey Mahallesi İnegöl Caddesi'nde seyreden Ertan Gülmüş idaresindeki 41 BK 756 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ertan Karaduman'ın kullandığı 41 ES 171 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Fatma ve kızı Hira Karaduman ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta sıkışan Ertan Karaduman, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ise özel bir hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı.

