Kocaeli'de oyuncak operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4,5 milyon lira değerinde kaçak oyuncak ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince "emtia kaçakçılığına" yönelik ortak çalışmasında, 26 Nisan'da Başiskele'de bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan kaçak 229 bin 193 adet oyuncak elde edildi.

Olayla ilgili S.Ş. ve M.G. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

