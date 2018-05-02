HABER

Kocaeli'de oyuncak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Başiskele'de 4,5 milyon lira değerinde kaçak 229 bin 193 adet oyuncak ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4,5 milyon lira değerinde kaçak oyuncak ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince "emtia kaçakçılığına" yönelik ortak çalışmasında, 26 Nisan'da Başiskele'de bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan kaçak 229 bin 193 adet oyuncak elde edildi.

Olayla ilgili S.Ş. ve M.G. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Genç kabin memurundan kötü haberGenç kabin memurundan kötü haber
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de oyuncak operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.