Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunarak, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları beğeni, yorum ve paylaşımlarla silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonları sekteye uğratmayı amaçladıkları, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'ye yönelik olumsuz algı oluşması için çalışmalar yürüttükleri, örgüt üyelerini ve sempatizanlarını sokaklara çekip eylem yapmaları için teşvik ettikleri ve PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettikleri" değerlendirilerek haklarında soruşturma başlatılan 10 şüpheliden 8'i için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler S.S, Ş.Y, D.T, Ö.T, R.İ, S.K, S.A. ve G.A. gözaltına alındı.
Operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar, terör örgütünün simge olarak kullandığı sözde bayrak, flama ve süs ipleriyle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer 2 şüphelinin soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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