Kocaeli'de PKK/KCK üyesi bir kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Deli Serhat" kod isimli Cesim Yanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, aranan PKK'lı teröristler arasında yer aldığı belirtilen "Deli Serhat" kod isimli Cesim Yanık'ın (27), Yukarı Hereke'de olduğu bilgisine ulaştı.

Operasyonda, PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen Cesim Yanık, kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, Körfez Adliyesi'ne sevk edilen Yanık, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Muş ve Bingöl kırsalında terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Cesim Yanık'ın, örgütün aranan sözde Kars bölgesi sorumlusu "Ercan" kod adlı Reis Gülturan'ın emrinde olduğu öğrenildi.

Cesim Yanık'ın, PKK/KCK adına faaliyet yürüten ağabeyi Kasım Yanık'ın, 24 Temmuz 2017'de düzenlenen operasyonda, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Güngören köyünde ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

