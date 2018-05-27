Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Sağanak nedeniyle Çamlıtepe, Yavuz Selim ve Güney mahallelerindeki dere ve kanalizasyonlarda taşma sonucu bazı evleri su bastı.
İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla biriken sular tahliye edildi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yağışın etkiliği olduğu mahallelerde incelemelerde bulundu.
Bu arada zaman zaman bölgede etkili olan yağış, Anadolu Otoyolu'ndaki sürücülere de zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesinin 25 metreye düştüğü otoyolda, bazı sürücüler araçlarını yol kenarındaki beklemeye yerlerine çekti.
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