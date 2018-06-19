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Kocaeli'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 Karayolu'nın şehir merkezinden geçen kesimiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su biriken yerlerden geçmek isterken araçları arızalanan bazı sürücüler, mahsur kaldı. Yol ortasında arızalanan bazı araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerine sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

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