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Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de dün gece başlayan, sabaha karşı etkisini arttıran sağanak su baskınlarına neden oldu.

Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de dün gece başlayan, sabaha karşı etkisini arttıran sağanak su baskınlarına neden oldu.
​Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan, saat 04.30 sıralarında etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle rögarlar da tıkanınca taşınca, cadde ve sokaklar göle döndü. İzmit Alikahya, Yahya Kaptan, Sanayi mahalleri ile Başiskele, Kartepe, Derince ve Gölcük ilçelerinde birçok ev ve işyerleri su altında kaldı, alt geçitler suyla doldu. Esnaf, kendi imkanlarıyla işyerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri suların kapladığı bölgelerde çalışma yaptı.

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Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden olduKocaeli'de sağanak su baskınlarına neden olduKocaeli'de sağanak su baskınlarına neden olduKocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

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