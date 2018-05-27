Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (5)

HEYELAN, TREN SEFERLERİNİ 1 SAAT DURDURDU
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke mevkiinde demiryolunda heyelan meydana geldi. Sabah saatlerindeki heyelan nedeniyle hatta bulunan sistemden sinyal alan ekipler hemen devreye girdi. Tren seferleri durdurulurken, demiryoluna yamaçtan dökülen toprak yığını ve ağaçlar kısa sürede Demiryolları ekiplerince temizlendi. Yaklaşık 1 saat sonra seferler yeniden normale döndü.
Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
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