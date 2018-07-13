Kocaeli'de samanlık yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 800 ton saman kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde besici Aslan Acay'a ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çiftliğin samanlık bölümünden yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi ve hayvanların bulunduğu bölüme sıçrama ihtimali üzerine 200 büyükbaş hayvan ahırdan tahliye edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları yapılıyor.
Samanlıkta 800 ton civarında samanın yandığı bildirildi.
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