GTÜ'nün geride kalan yıllar içinde, ülkenin en dikkat çeken ve en güzide eğitim kurumlarından biri olmayı başardığını vurgulayan Özlü, "TÜBİTAK'ın belirlediği 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde' 3. sırada yer alan üniversitemiz, aynı zamanda araştırma üniversitesi statüsündedir. GTÜ'nün elde ettiği başarılar, sadece eğitim dünyamız için değil, Türk bilimi, teknolojisi ve sanayisi için de gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Özlü, bakanlığının himayesinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Gebze Teknik Üniversitesi'nce (GTÜ) düzenlenen "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan üniversite yönetimine, katılımcı kurumlara ve akademisyenlere teşekkür etti.

KOCAELİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hedeflerinin, yerli ve milli üretim yoluyla teknolojide sınıf atlayan bir Türkiye olduğunu belirterek, "Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimizden, hiçbir biçimde geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Özlü, üniversitenin yeni bilgilerin üretildiği, yeni bakış açılarının filizlendiği, yeni projelerin geliştirildiği yerler olduğunu ifade ederek, bütün arzu ve çabalarının bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını Türkiye'ye kazandırmak olduğunu söyledi.

Bilimle hayatı, teknolojiyi ve sanayiyi buluşturan üniversiteler için çabaladıklarını dile getiren Bakan Özlü, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede bilim, sanayi ve üniversitenin, birbirini destekleyen, birbirine omuz veren kurumlar olduğunu ifade etmek isterim. Üniversitelerimizden en büyük beklentimiz, toplumun ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeleridir. Çünkü artık dünya, yeni bir sanayi ve teknoloji anlayışına doğru ilerliyor. Bu anlayışın zorunlu kıldığı insan kaynağı modelini, Türkiye'nin hizmetine sunmamız şarttır. Bunun için geleceğin istihdam alanlarına odaklanan bir üniversite modelini benimsemiş bulunuyoruz."

- "Teknolojide sınıf atlayan Türkiye hedefliyoruz"

Bakan Özlü, Türkiye'nin artık yüksek teknolojili ürünlere odaklandığını vurgulayarak, "Bunun en son örneği iki gün önce, sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın büyük desteği ve sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'dir. Bu yeni teşvik sistemi, özü itibarıyla teknolojik gelişmeyi destekleyen, cari açığımızı azaltan ve ülkemizin rekabet gücünü artıran bir sistemdir. Ayrıca, bakanlığımıza bağlı tüm kuruluşlarımız, bütün enerjilerini yüksek teknolojiye odaklamış durumdadır." ifadelerini kullandı.