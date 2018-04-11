KOCAELİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hedeflerinin, yerli ve milli üretim yoluyla teknolojide sınıf atlayan bir Türkiye olduğunu belirterek, "Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimizden, hiçbir biçimde geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Özlü, bakanlığının himayesinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Gebze Teknik Üniversitesi'nce (GTÜ) düzenlenen "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan üniversite yönetimine, katılımcı kurumlara ve akademisyenlere teşekkür etti.
GTÜ'nün geride kalan yıllar içinde, ülkenin en dikkat çeken ve en güzide eğitim kurumlarından biri olmayı başardığını vurgulayan Özlü, "TÜBİTAK'ın belirlediği 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde' 3. sırada yer alan üniversitemiz, aynı zamanda araştırma üniversitesi statüsündedir. GTÜ'nün elde ettiği başarılar, sadece eğitim dünyamız için değil, Türk bilimi, teknolojisi ve sanayisi için de gurur kaynağıdır." diye konuştu.
Özlü, üniversitenin yeni bilgilerin üretildiği, yeni bakış açılarının filizlendiği, yeni projelerin geliştirildiği yerler olduğunu ifade ederek, bütün arzu ve çabalarının bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını Türkiye'ye kazandırmak olduğunu söyledi.
Bilimle hayatı, teknolojiyi ve sanayiyi buluşturan üniversiteler için çabaladıklarını dile getiren Bakan Özlü, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede bilim, sanayi ve üniversitenin, birbirini destekleyen, birbirine omuz veren kurumlar olduğunu ifade etmek isterim. Üniversitelerimizden en büyük beklentimiz, toplumun ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeleridir. Çünkü artık dünya, yeni bir sanayi ve teknoloji anlayışına doğru ilerliyor. Bu anlayışın zorunlu kıldığı insan kaynağı modelini, Türkiye'nin hizmetine sunmamız şarttır. Bunun için geleceğin istihdam alanlarına odaklanan bir üniversite modelini benimsemiş bulunuyoruz."
- "Teknolojide sınıf atlayan Türkiye hedefliyoruz"
Bakan Özlü, Türkiye'nin artık yüksek teknolojili ürünlere odaklandığını vurgulayarak, "Bunun en son örneği iki gün önce, sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın büyük desteği ve sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'dir. Bu yeni teşvik sistemi, özü itibarıyla teknolojik gelişmeyi destekleyen, cari açığımızı azaltan ve ülkemizin rekabet gücünü artıran bir sistemdir. Ayrıca, bakanlığımıza bağlı tüm kuruluşlarımız, bütün enerjilerini yüksek teknolojiye odaklamış durumdadır." ifadelerini kullandı.
KOSGEB ve TÜBİTAK'ın teknoloji odaklı ürünlere, birçok teşvik paketiyle destek verdiğine işaret eden Özlü, sayıları bin 52'ye ulaşan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 51 ilde faaliyet gösteren 77 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 311 Organize Sanayi Bölgesi ve üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezleriyle Türk sanayisinin ve yüksek teknoloji üretiminin hizmetinde olduklarını kaydetti.
Özlü, "Hedefimiz, yerli ve milli üretim yoluyla teknolojide sınıf atlayan bir Türkiye'dir.
Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimizden, hiçbir biçimde geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz.
Bu hedefe doğru yürürken en büyük dayanağımız, bilgi, bilim ve teknoloji üreten üniversitelerimizdir.
GTÜ'ye, bilim ve teknoloji alanında üstlendiği büyük misyonda, başarılar diliyorum.
Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nin, tüm paydaşlarımız için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.
Zirveye, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan'ın yanı sıra belediye başkanları, sanayiciler ve vatandaşlar da katıldı.
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum