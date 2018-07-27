Kocaeli'de silahla yaralama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da H.E, E.E, R.Ç. ve O.A'nın, Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak'ta tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Adem K (32), olduğunu belirledi.
Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Adem K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!
Kanlı ay tutulması kıyamet alameti mi?
Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum