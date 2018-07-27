HABER

Kocaeli'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

Darıca ilçesinde 4 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da H.E, E.E, R.Ç. ve O.A'nın, Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak'ta tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Adem K (32), olduğunu belirledi.

Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Adem K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
Eskişehir susuzlukla karşı karşıyaEskişehir susuzlukla karşı karşıya
Ahmet Şık'a büyük şok!Ahmet Şık'a büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Ahmet Şık'a büyük şok!

Ahmet Şık'a büyük şok!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.