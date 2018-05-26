Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'nde bir oto kaporta dükkanının önünde Sercan Koç ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği belirsiz kişi, yanındaki silahıyla Koça'a 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Koç, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yaralı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Sercan Koç hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

