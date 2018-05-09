HABER

Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 21:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde Coşkun Ç'nin işlettiği büfeye gelen Ahmet Hazer ile oğulları Muhammet ve Bayram Hazer, daha önce kiracısı oldukları öğrenilen büfe sahibiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine büfe işletmecisi Coşkun Ç, bıçakla üzerine saldırdıkları iddiasıyla Hazer ve oğullarına tabancayla ateş etti.

Yaralanan Ahmet Hazer ile oğulları, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ahmet ve oğlu Bayram Hazer'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Coşkun Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Ahmet Hazer'in bir süre önce Coşkun Ç.'ye ait olan bir iş yerini kiralayarak fırın açtığı, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle kirayı ödeyemeyerek icralık olduğu öğrenildi.

İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
Skandal karar! Darbeci askere sahip çıktılarSkandal karar! Darbeci askere sahip çıktılar
Millet İttifakı'na itiraz edildi!Millet İttifakı'na itiraz edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba Kartepe oğlu Silahlı kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.