Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde Coşkun Ç'nin işlettiği büfeye gelen Ahmet Hazer ile oğulları Muhammet ve Bayram Hazer, daha önce kiracısı oldukları öğrenilen büfe sahibiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine büfe işletmecisi Coşkun Ç, bıçakla üzerine saldırdıkları iddiasıyla Hazer ve oğullarına tabancayla ateş etti.

Yaralanan Ahmet Hazer ile oğulları, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ahmet ve oğlu Bayram Hazer'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Coşkun Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Ahmet Hazer'in bir süre önce Coşkun Ç.'ye ait olan bir iş yerini kiralayarak fırın açtığı, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle kirayı ödeyemeyerek icralık olduğu öğrenildi.

