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Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 00:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları ile polis arasında yaşanan arbedede bir polis yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta ikamet eden Sinan Deniz henüz kimliği belirlenemeyen akrabası olduğu iddia edilen zanlı tarafından sokağın ortasında pompalı tüfekle 2 el ateş edilerek vuruldu.

Silah sesinin duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yakınlarının vurulduğunu duyarak sokağa koşan Deniz’in akrabaları olay yerine girmek istedi. Olay yerine girilmesine izin vermeyen polis ekipleri ile ölen şahsın yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri yaşanan arbedeyi püskürtmek için havaya birkaç el ateş açmak zorunda kaldı. Yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alınırken, bir polis memuru da yaralandı.

Yapılan incelemenin ardından Sinan Deniz’in cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet izmit Kocaeli pompalı dehşeti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu ülkede saray ve çevresi hariç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur... sadece vatan cocuklarinin tabutuna yaslanarak sov yaparlar kendi cocuklari kıtalar arası gemicik yürütürler
Polis şahısların olay yerine girmelerine engel olmasının sebebi; 1) Olay devam ediyor olabilir. Fazladan can kaybı yaşanmaması için. 2) Olay yerindeki yaralılara ambulansın müdahale etmesi için. 3) Delillerin bozulmaması için. Bu söylediklerimi ülkemizde kaç tane insan biliyor? Ne zaman medeni birer birey olacağız?
acınız büyük ne söylesen çare değil ama orası olay mahalli polis orayı koruyamaz deliller kaybolursa cinayeti işleyen suçlu serbest dahi kalabilir üzücü ama polis görevini yapmış ...
adana ya rakip cikti yani. pesinden de sakarya
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