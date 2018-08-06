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Kocaeli'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'de şüpheli ölüm

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Bade Sokak'ta ikamet eden Yavuz Moğul (29), işe gitmesi için kendisini uyandırmak isteyen yengesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Moğul’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Moğul'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kandıra'nın Yusufça köyünde toprağa verildi.

Bu arada, bir otomobil firmasının yetkili bayisinde işçi olduğu öğrenilen Moğul'un, hafta sonu arkadaşları ile denize girmek için Kandıra’ya gittiği ve burada tavuk döner yedikten sonra kumsalda fenalaşarak istifra ettiği öğrenildi.

Moğul'un, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor sonrası belli olacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli şüpheli ölüm

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