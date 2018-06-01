Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde telefonla aradıkları yaşlı vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ve Derince'de telefonla aradıkları yaşlıları dolandıran bir çete hakkında çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık aracın plakasını tespit etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin kullandığı otomobil Başiskele ilçesi Seymen mevkisinde durduruldu. Araçtaki R.D. (43) ile E.K. (43) ve M.K. (39) dolandırıcılık olaylarında kullandıkları cep telefonlarıyla yakalandı.

Şüphelilerin sorgulamalarında rastgele aradıkları numaralarda denk gelen yaşlı vatandaşlara kendilerini torunları gibi tanıtarak zor durumda olduklarını ve acil paraya ihtiyaçları olduklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin aynı yöntemle 8-29 Mayıs arasında N.K. (88), K.Y. (83), Y.K. (81), N.S. (80) ve Ö.Ö. (85) isimli yaşlıları dolandırarak, yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

