Kocaeli'de THK'den uçurtma şenliği

KOCAELİ (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Darıca Şubesi tarafından uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
THK Darıca Şubesi tarafından Darıca Belediyesi'nin katkılarıyla Dudayev Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar çocuklarıyla uçurtma uçurdu.
Paramotorlu yamaç paraşütü ve radyo kontrollü akrobatik uçak gösterilerinin de yapıldığı etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
THK Darıca Şube Başkanı Kazım Yıldız, yaptığı açıklamada, gençleri sportif havacılığa teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.
2020 Dünya Havacılık Olimpiyatları'nın Türkiye'de yapılacağına dikkati çeken Yıldız, olimpiyatlara katılacak gençlerin yetiştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.
- Paramotor bayrak direğine takıldı
Öte yandan, paramotor yamaç paraşütü, rüzgarın yetersiz olması nedeniyle kalkış esnasında bayrak direklerine takıldı. Pilotun motoru durdurmasının ardından direklere dolanan paraşüt, görevliler tarafından kurtarıldı. Gösteri, rüzgarın artmasıyla gerçekleştirildi.
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