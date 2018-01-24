Kocaeli'de toprağa gömülü 2 ceset bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde toprağa gömülü kadın ve erkek cesedi bulundu, olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilde yürütülen bir cinayet soruşturması kapsamında öldürüldükleri değerlendirilen bir kadın ve erkeğin cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.
Cesetlerin, Kandıra ilçesi Kısalar köyü Açmalar mevkisinde bulunduğu aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 Ocak'ta başlattığı operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca cenazelerin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
(AA)
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