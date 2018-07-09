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Kocaeli'de toprağa gömülü ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Kartepe ilçesindeki ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda, 2015'ten bu yana kayıp olan Erman Kızıltan'ın cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen ve elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.G, T.A, C.Ö. ve H.S. Kocaeli Adliyesi'nde sevk edildi.

Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

- Olay

Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 6 şüpheli, elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, A.G, T.A, C.Ö. ve H.S'nin emniyetteki itiraf ve ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etmişti.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, daha sonra teşhis ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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