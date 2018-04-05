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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, maddi hasarlı kaza nedeniyle duran tıra arkadan çarptığı belirtilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunda İstanbul istikametine giden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Köseköy Şehit Ömer Halisdemir Üstgeçidi mevkisinde aynı yönde seyreden Hikmet Öztürk idaresindeki 41 RC 194 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Sürücüler kendi aralarında tartıştıkları esnada kazayı gören Sedat Ferik idaresindeki 41 TM 675 çekici plakalı tır yolda durdu.

Emre Işık'ın kullandığı 34 TG 3138 plakalı otomobil duramayarak tıra arkadan çarptı.

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü Işık ve yanındaki Buse Küçük ve Büşra Mutlu (23) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mutlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun İstanbul istikametindeki trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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