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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

Traktörle ile çekicinin çarpıştığı kazada araçtan fırlayan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, traktörle çekicinin çarpıştığı kazada, araçtan yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 karayolundan İzmit istikametinde seyreden Selçuk Gülcihan'ın idaresindeki 41 PS 358 çekici plakalı tır, Kocakaymaz mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden Arif Birgül'ün yönetimindeki 41 HR 346 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada Gülcihan ile Birgül yaralanırken, tır sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu Nurettin Yiğit Gülcihan çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladı.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralanan çocuk Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kandıra Kocaeli trafik kazası: 1 ölü 2

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