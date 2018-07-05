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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde B.K. yönetimindeki 41 P 1699 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki bir araca ardından da kaldırımda eşiyle yürüyen Türkan Erdemir'e (40) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdemir'in öldüğünü belirledi. Erdemir'in cesedi, incelemenin ardından Gebze Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği sürücü B.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Gebze Servis minibüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

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