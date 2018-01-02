Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-605 karayolunda Kandıra yönüne giden Bünyami Duru'nun (26) kullandığı 41 FK 988 plakalı otomobil, Davuldere mevkisinde karşı yönden gelen Kadir Şen idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobille çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duru ve Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden sürücülerin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından, İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bu arada, kaza yapan 41 FK 988 plakalı otomobilin hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kalması dikkati çekti.
Öte yandan, kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücü Duru'nun babası Necdet Duru, oğlunun 2 gün sonra askere gideceğini söyledi.
(AA)
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