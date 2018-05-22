Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu minibüsteki baba ve kızı yaşamını yitirdi.
D100 Karayolu'ndan İstanbul istikametine seyreden A.Ü. idaresindeki 41 D 1074 plakalı minibüs, İstiklal Caddesi girişindeki alt geçitte önünde seyreden M.K.'nın kullandığı 41 B 8684 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada araç sürücüsü A.Ü. ve yanındaki kızı F.S. kaldırıldıkları Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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