Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LHR 50 plakalı otomobil, Kuruçeşme Yenimahalle mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.Ç, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, araçtaki diğer yaralı B.Ç'ye ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bagajdan otomobile girerek ilk müdahaleyi yapabildi.
Sedyeye alınarak otomobilden çıkarılan B.Ç, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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