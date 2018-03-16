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Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, yolcu indirmek için duran otobüse otomobilin çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul yönüne giden A.K'nin kullandığı 41 P 5565 plakalı fabrika işçilerini taşıyan otobüs, Kaşkaldere mevkisinde İl Emniyet Müdürlüğü karşısında köprü altında yolcu indirmek için durdu.

Bu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 KJ 514 plakalı otomobil, otobüse çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası

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