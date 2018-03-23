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Kocaeli'de trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Gölcük'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde Yalova istikametine giden Enes Çelik'in kullandığı 41 RU 989 plakalı otomobil, Karaağaç kavşağında Berat Berkay Yılmaz'ın idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 41 RU 989 plakalı otomobilin sürücüsü Çelik ile diğer araçtaki Berat Berkay Yılmaz ile eşi Gökçe Karabayır Yılmaz ve baldızı Simge Karabayır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı sürücü Yılmaz'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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