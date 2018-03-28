Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tali yoldan D-100 karayoluna geçmek isteyen Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobil, Uzuntarla ışıklı kavşakta D-100 karayolundan İstanbul istikametine giden Şaban Durmuş'un kullandığı 59 RE 861 çekici plakalı tır ile çarpıştı.
Tır, çarpmanın etkisiyle yanında seyreden, Sakarya-İzmit arasında çalışan İhsannur Tekgür yönetimindeki 54 E 5247 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Kıymet Bilen, ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, Bilen ile otomobildeki Uğur Bakan, Kamile Balaban ve minibüsteki Yılmaz Soylu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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