HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Murat Karaca'nın kullandığı 41 YB 218 plakalı otomobil, Osmangazi altgeçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Güven Çınar idaresindeki 34 EM 0307 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karaca'nın kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Karaca ve yanındaki Gülsemin Erden ile diğer otomobildeki Nurhan ve Berrenur Çınar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Kars'ta, İYİ Partililerden 'Fener Alayı'Kars'ta, İYİ Partililerden 'Fener Alayı'
Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlamasıTaksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.