Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir minibüsün dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Otogar Caddesi'nde Sinan S. idaresindeki 41 YM 144 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye devrildi.
Kazada minibüste bulunan Yüksel (45) ve Beytullah S. (13) ile Sibel (25) ve 1,5 yaşındaki Belinay P. yaralanırken, yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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