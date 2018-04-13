Kocaeli'de trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk midibüsünün motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D.K'nın kullandığı 41 J 4013 özel halk midibüsü, Sever Sokağı'nda seyir halindeyken Tural Özbey (16) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada, midibüsün altında sıkışan Özbey ile arkasında bulunan ve kuzeni olduğu öğrenilen Hasan Salman (14), olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi kaldırılan kuzenler müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası özel halk midibüsü sürücüsü D.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.