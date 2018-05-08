Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 Karayolu'nda Yalova istikametine giden Yunus Gürbüz'ün kullandığı 34 AK 2068 plakalı hafif ticari araç, Karamürsel merkez ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen Hikmet Bıçakçı yönetimindeki 41 T 6033 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, orta refüjdeki trafik ışıklarına, ticari taksi de yolun kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Gürbüz, yanındaki Zeynep Gürbüz ve Gündüz Soydan ile ticari taksinin sürücüsü Bıçakçı ve müşterisi Meriç Bilge yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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