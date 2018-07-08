Kocaeli'de trafik kazası: 9 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında biri bebek 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-605 Karayolu üzerindeki Tekke Köyü mevkisinde, Ali Doğru'nun kullandığı 41 AS 595 plakalı otomobil ve Hasan Kıdık'ın kullandığı 41 AAV 303 plakalı otomobiller, karşı yönden gelen ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 FE 3074 ve 34 FZ 2212 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre biri bebek 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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