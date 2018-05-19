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Kocaeli'de trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 18:10 | Son Güncelleme

Darıca ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün çarptığı kişinin yaralandığı kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün çarptığı kişi yaralandı. Kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Yelken Caddesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 J 4046 plakalı midibüsün açık olan kapısı, caddede bekleyen Hasan Merdane'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Merdane, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merdane'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı olay yerindeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kamera kayıtlarında, seyir halindeki midibüsün arkadaşıyla muhabbet eden Merdane'ye çarpması yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Merdane'nin ayağa kalkarak, güçlükle yolun kenarına geldiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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