Kocaeli'de trafik kazası güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün çarptığı kişi yaralandı. Kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Yelken Caddesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 J 4046 plakalı midibüsün açık olan kapısı, caddede bekleyen Hasan Merdane'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Merdane, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merdane'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı olay yerindeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kamera kayıtlarında, seyir halindeki midibüsün arkadaşıyla muhabbet eden Merdane'ye çarpması yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Merdane'nin ayağa kalkarak, güçlükle yolun kenarına geldiği görülüyor.
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