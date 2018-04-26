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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Operasyonda 45 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 45 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Afyon ve Türevleri Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalar kapsamında, Derince ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kontrol amaçlı durdurulan kamyondaki N.N. ve S.N'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, narkotik dedektör köpek ile araçta arama yapıldı. Dedektör köpeğin kamyonun dingil kısmında bulunan lastiğe tepki vermesi üzerine yapılan aramada, lastiğin içine 80 paket halinde zulalanmış 45 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden N.N, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, diğer şüpheli S.N. ise adli konrtol şartıyla serbest bırakıldı.

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operasyon uyuşturucu

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