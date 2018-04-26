Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 45 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Afyon ve Türevleri Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalar kapsamında, Derince ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde uygulama gerçekleştirildi.
Bu kapsamda kontrol amaçlı durdurulan kamyondaki N.N. ve S.N'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, narkotik dedektör köpek ile araçta arama yapıldı. Dedektör köpeğin kamyonun dingil kısmında bulunan lastiğe tepki vermesi üzerine yapılan aramada, lastiğin içine 80 paket halinde zulalanmış 45 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden N.N, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, diğer şüpheli S.N. ise adli konrtol şartıyla serbest bırakıldı.
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Kim olduğu ortaya çıktı!
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum