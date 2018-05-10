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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Afyon ve Türevleri Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik, 200 personelle il genelinde belirlenen ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 kilogram eroin, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, esrar ve kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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operasyon uyuşturucu

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