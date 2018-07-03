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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki istihbari çalışmalar sonucu, İran'dan temin edilen uyuşturucunun Kocaeli ve İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, 26 Haziran'da delillendirme sürecini tamamlayan ekipler, yapılan operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

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