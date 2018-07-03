Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da uyuşturucu imal ettikleri ve satışını yaptıklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 3 adrese düzenlenen operasyonda biri kadın, biri İran uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, 7,3 gram metamfetamin, 4,7 gram eroin, iki ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden O.K, H.T, A.K, A.Y ve İran uyruklu A.F. tutuklanırken, Z.Y. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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