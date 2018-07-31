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Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

Vali Hüseyin Aksoy: - "Bundan sonra 'Açık Kapı' sistemini de devreye alacağız. Vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başvurularını almak suretiyle daha etkin şekilde çalışmalara devam edeceğiz" - "Güvenlik birimlerimiz tarafından 2018'de Kocaeli'de yürütülen operasyonlarda 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirilmiştir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2018 yılı içerisinde güvenlik güçleri tarafından Ocak-Temmuz döneminde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı.

Kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Aksoy, Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli çalışmaları olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede en önemli konulardan birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Güvenlik birimlerimiz tarafından 2018'de Kocaeli'de yürütülen operasyonlarda 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Yakalananlar arasında 117 kilo 290 gram esrar maddesi, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 858 gram kokain, 915 gram metamfetamin gibi birçok uyuşturucu madde var. Ayrıca, 10 bin 811 kök de Hint keneviri yakalanarak imha edilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle görevlerine devam etmektedir."

Uyuşturucuyla mücadele konusunda yeni bir çalışmayı da başlatacaklarına dikkati çeken Aksoy, "Uyuşturucuyla mücadelede bundan sonra 'Açık Kapı' sistemini de devreye alacağız ve vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başvurularını almak suretiyle uyuşturucuyla mücadelede daha etkin bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Aksoy, hem sokak satıcılarına yönelik hem de transit olarak Kocaeli'yi kullanan uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelelerini büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu kaçakçılığı

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