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Kocaeli'de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

ESNAF TEMİZLİK YAPIYOR Kocaeli'de dün yaşanan sel felaketinin ardından dükkanlarını su basan esnaf selin izlerini silmeye çalışıyor.

ESNAF TEMİZLİK YAPIYOR

Kocaeli'de dün yaşanan sel felaketinin ardından dükkanlarını su basan esnaf selin izlerini silmeye çalışıyor. Kocaeli'nin 10 ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yağışa yakalanan 24 kişi helikopter, zodyak bot ve iş makineleri ile kurtarılmış, organize sanayi bölgelerinde fabrikaları su bastı. Şehir merkezlerinde ise evler ve iş yerleri suyla doldu, vatandaşlar canlarını zor kurtardı. Yaşanan felaketin ardından bugün dükkan açan esnaflar, selin verdiği zararın izlerini silmeye çalışıyor. Dükkanlarında temizlik ve hasar tespit çalışması yapan esnaf binlerce lira zararda olduklarını belirtti.

İzmit'te restoran işletmeciliği yapan Sadi Kayaöz, "Şu anda hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Biz yetkililerin, devlet büyüklerinin bu altyapı sorununu çözmesini istiyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız buranın altyapı sorunu. Biz bu olayı burada dün canlı yaşadık. Ben kendim içerideydim. Dükkandan zor çıktık. Arabalarımızı zor çıkardık. En büyük sıkıntımız buranın altyapı sorunu. Dün saat 07.30 sıralarında yağış başladı. Su burada normal akışındaydı. Bir anda, rögarın taşmasıyla beraber içeriye komple su doldu. Normalde burada altyapı sıkıntısı çözülmüş olsa bu su giderdi. Buraya her yağmur yağdığında biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geçen ramazan ayının ilk haftasında yine böyle büyük bir yağış olmuştu. O yağmurda az bir su baskını yaşamıştık. Onu ucuz atlattık. Ama bu yağmurda çok oldu" dedi.

Market işletmecisi Mehmet Akbaş, "Dün burada belimize kadar suyun içerisindeydik. Alt iki sıra raflar gitti. Yüzdük burada. Söylenecek çok bir şey yok. Gece hiç uyumadık. Hasarımız büyük. Firmalar geliyor şimdi tek tek, kendi mallarını kontrol ediyorlar. Her şey bir anda oldu. Kapıdan içeriye girdim. İçeriden tutmak istedim. İçeride su bileklere kadar geliyordu. Dışarıda diz boyuna çıktı. Kasadan bir şey almak için kapıyı kitleyip içeri girdim. O sırada basınçla cam patladı. Benimle beraber tezgahı da geriye itti. Bir anda dağ başı bir yerde dere kenarında dükkanımız varmış gibi oldu. Bayağı büyük bir afet atlattık. İçeri su dolduktan sonra yapacak bir şey kalmadı. Kapıyı açıp dışarıya çıktık. Çok şükür canımıza bir şey olmadı. Dükkanda alt iki sıradaki raflar gitti. Kesin bir şey söyleyemem ama zararımız tahmini 15 bin TL civarında" diye konuştu.

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