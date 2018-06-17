Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nın son gününde, TEM yolu ile D- 100 yolunun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk meydana geldi.
Bayramı memleketinde ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampası ve Hatipköy geçişleri ile Dilovası rampasında İstanbul yönüne doğru yoğunluk meydana geldi. İstanbul yönündeki yoğunluk nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sapanca'dan İzmit'e yaklaşık 1 saatte ulaştıklarını belirten Resul Arslan, "Sapanca'da, akrabalarımızın yanına bayram ziyaretine gittik. Yaklaşık 1 saatte İzmit'e ulaştık. İstanbul'a kaç saatte ulaşırız, bilemiyorum. Umarım, yollar açıktır" dedi.
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